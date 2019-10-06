تجارة دبي الخارجية تحقق قفزة قياسيةتصل إلى 676 مليار درهم في النصف الأول

أظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018، كما حققت قيمة تجارة دبي الخارجية نمواً قوياً كذلك مرتفعةً بنسبة 5% لتصل إلى 676 مليار درهم مقارنة بنحو 644 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتحفيزها المستمر على تخطي كافة المعوقات، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي، وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة اقتصادنا الوطني.

وأضاف سموه: «تتواصل جهودنا لتطوير الخدمات الحكومية من أجل تحسين الأداء في كافة القطاعات الاقتصادية، ونتقدم بثبات لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرنة التي وضعناها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين من خلال التواجد المباشر لكافة المدراء والمسؤولين الحكوميين في الميدان ومتابعتهم للتحسن في جودة الخدمات المُقدمة، بمواكبة التحرك السريع في إقامة خط دبي للحرير لتحقيق نقلة نوعية في دور دبي الحيوي بالربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية ما يعزز قدرات قطاعنا التجاري خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح سموه أن إجراءات التطوير المستمرة التي تتبعها دبي في سبيل الارتقاء بقدرات قطاعها التجاري تصب بصورة مباشرة في تعزيز التجارة العالمية انطلاقاً من موقعها كحلقة وصل رئيسة للحركة التجارية حول العالم، وذلك بفضل مرونة اقتصاد دبي وقدرته على التجاوب مع المتغيرات العالمية المحيطة والتفاعل مع التحديات بأسلوب يكفل تجاوزها بل وتحويلها إلى فرص، علاوة على ما تفردت به دبي من استيعاب كامل لمتطلبات شركائها وحرص على تلبية احتياجاتهم وتهيئة كافة الظروف التي تضمن لهم أعلى مستويات النجاح. ونوّه سمو ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية ولكن أيضاً يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.

وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من العام 2019 نحو 46% لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17% لتصل إلى 76 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39% لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن وزادت قيمة إعادة التصدير 3% لتصل إلى 210 مليارات درهم مقابل 204 مليارات درهم، أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26% لتصل كميتها إلى 38 مليون طن وارتفعت قيمتها بنسبة 4% لتصل إلى 390 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12% لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم بزيادة بلغت 31 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً في النصف الأول من العام 2019 نحو 311 مليار درهم محققة نموا بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم بنمو يبلغ 6% وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم بنمو يبلغ 8%. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد هذا النمو مرة أخرى قوة اقتصاد دبي ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، مما يُعد دليلا جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لا تزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية».

وحلت الصين في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 4%.

الهواتف الذكية تتصدر

تصدرت الهواتف الذكية البضائع بتجارة دبي الخارجية حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة من الهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم الألماس بقيمة 44.7 مليار درهم ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم.