تحديث "أبل" القادم يحمل الميزة الحلم لمستخدمي "آيفون"

يحمل التحديث المقبل الخاص بأجهزة آيفون (iOS 13) خبرا سارا لمستخدمي هذه الهواتف حيث سيتضمن ميزة جديدة تسمح بأن تدوم طاقة البطاريات لوقت أطول. وتعد ضعف بطاريات هواتف آيفون وسرعة نفاد طاقتها مشكلة تزعج معظم المستخدمين لكن يبدو أن التحديث الذي سيطلق قريبا عمل على حل هذه المعضلة.

ويحتوي التحديث المقرر إطلاقه الخريف المقبل على ميزة جديدة تدعى "Optimized Battery Charging" التي تقلل من سرعة نفاد طاقة البطارية.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن "أبل" أن "هناك خيارا جديدا يساعد على إبطاء معدل انتهاء عمر البطارية" كما أن هناك إمكانية لتقليل الوقت الذي يقضيه آيفون ليصبح مشحونا بالكامل. وسبق أن اعترفت "أبل" بأن طاقة بطارياتها في أجهزة آيفون تقل بمرور الوقت وتعمل بحوالي 80% فقط من كفاءتها بعد عامين.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن شحن جهاز آيفون الخاص بك عند النوم بنسبة 100% ثم تركه وعدم استخدامه يمكن أن يكون ضارا بعمر البطارية. وفي محاولة لحل هذه المشكلة سيفعل التحديث الجديد خاصية تشحن الهاتف بنسبة 80% فقط بينما سيتم تخزين الـ 20% المتبقية قبل الاستيقاظ بساعة أو ما نحو ذلك.

ويعتمد التحديث الجديد على معرفة الروتين اليومي الخاص بشحن كل مستخدم وسيؤدي إلى تجنب ملء البطارية بالطاقة باستمرار أثناء وجودها على الشاحن وبالتالي تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الهاتف للوصول إلى أقصى سعة وإطالة عمر البطارية مع مرور الوقت.