تحديث Android يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في مشاركة الموقع

حصل نظام تشغيل الهاتف المحمول المملوك لشركة Google على ميزات جديدة للخصوصية يوم الأربعاء، وسيمنح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية التحكم في مشاركة بيانات الموقع الخاصة بهم بطرق أكثر دقة.

ويكشف منشور مدونة المطور الجديد أن نظام التشغيل Android 11 القادم سوف يمنح الناس خيار تحديد مشاركة المواقع مع التطبيقات.

بمعنى آخر، أنك تريد السماح للتطبيق بمعرفة مكانك لغرض محدد، ولكن لا تريد أن يقوم التطبيق دون توقف بإرسال بيانات موقعك إلى أطراف ثالثة عشوائية طوال الوقت.

ووفقا للمدونة: “الآن في Android 11، نمنح المستخدمين مزيدا من التحكم من خلال القدرة على منح إذن” لمرة واحدة “مؤقت لمعلومات حساسة مثل الموقع، وعندما يحدد المستخدمون هذا الخيار، يمكن للتطبيقات الوصول إلى البيانات إلى أن يبتعد المستخدم عن التطبيق، وعليه بعد ذلك طلب إذن مرة أخرى للوصول التالي.”

هذه خطوة لا لبس فيها نحو زيادة الخصوصية لمستخدمي Android، ويسير على نهج مشابه من قِبل Apple.

تتبع الموقع هو شكل لا يصدق من أشكال جمع البيانات التي يقوم بها عدد لا يحصى من التطبيقات، وهناك صناعة واسعة النطاق حول بيع وشراء هذه البيانات، ويعتبر هذا التحديث طريقة بسيطة لمحاربة هذه الصناعة.

من المفترض أن تكون الميزة الجديدة متاحة للجميع من خلال الإصدار الكامل الرسمي لنظام Android 11 – والذي من المتوقع أن يأتي في وقت ما في سبتمبر 2020.