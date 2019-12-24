تحديث Pixel 4 يجلب العديد من الميزات والتحسينات

في أوائل ديسمبر، أعلنت Google عن أول “تحديث” لهواتف Pixel 4، وهو تحديث رئيسي يجلب العديد من الميزات والتحسينات الجديدة في آن واحد.

ووفقا لموقع “ماشابل”، رصد مطوري XDA بعض المميزات الجديدة في تحديث هواتف Pixel 4، حيث يمكن لتقنية التعرف على الوجه الآن إدراك التغييرات التي تطرأ على وجه المستخدم من تغيير تصفيف الشعر، أو اللحية وما إلى ذلك، لدعم المستخدم بآدء أفضل للتسجيل في الهاتف.

كما تعمل البرمجيات الجديدة في هواتف Pixel 4 على إنشاء نماذج محسنه لتحسين تجربة التعرف على الوجه بكفاءة أكبر بعض الوقت، وتحسين كفاءة شريحة Titan الأمنية.

يأتي التحديث الجديد في هاتف Pixel 4 بميزة دعم لشريحة T-Mobile eSim، والتي تتيح تنشيط الهاتف مباشرة دون الحاجة لشريحة SIM المادية، كما يدعم الهاتف الآن عمل eSim بالتزامن مع شريحة SIM لإستقبال المكالمات، الرسائل النصية من اثنان من الأرقام المختلفة للهاتف.

كما يدعم هاتف Pixel 4 الآن نظام GNSS لتتبع اثنان من إشارات الأقمار الصناعية في نفس الوقت، مع نظام GPS أو من أقمار Galileo لتحديد موقع المستخدم بدقة.

كما تم تحسين مكالمات الفيديو على Duo، مع وضع إطار تلقائي يحافظ على تركيز وجهك أثناء المكالمات، وميزة رائعة تقوم بتوسيع الإطار تلقائيا إذا انضم إليك شخص آخر في المكالمة، ويمكنك أيضا إضافة تمويه بسيط إلى الخلفية أثناء مكالمات الفيديو.

بالنسبة إلى المستخدمين في الولايات المتحدة، سيساعد Google Assistant تلقائيًا في فرز المتصلين غير المعروفين، مما يتيح لك تصفية robocalls والحصول على مزيد من المعلومات حول المتصل قبل الرد.