عمالقة التكنولوجيا تتنافس… من الفائز؟

منافسة مستمرة ومحمومة بشكل كبير على مستوى العالم بين عملاقي التكنولوجيا "جوجل" و"آبل" مع كل إصدار جديد من كليهما، خاصة مع تقارب ميزات تطبيقات الهواتف الذكية في منتجات الشركتين واعتمادها بشكل لافت على الذكاء الاصطناعي، وما يوفره ذلك من تقنيات عالية المستوى يطمح كل شخص على الاستمتاع بها.

وأصدرت جوجل مؤخرا جهاز (Google Pixel 4) كأول هاتف ذكي يشمل تقنية رادار استشعار الحركة المعروف باسم مشروع سولي، والذي طورته جوجل على مدى أربع سنوات.

بينما بالمقابل أصدرت آبل (آيفون11) التي رصدت مليون دولار لمن يتمكن من اختراق الجهاز، كدلالة حرصها على جودة منتجها، وتطوير أنظمة أمان ضد الهكرز.

المنافسة بين عملاقي التكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي تحول مع الزمن إلى حرب مفتوحة على مستوى تطوير التقنيات والتطبيقات والإصدارات بين الشركتين، وصولا إلى مستهلكيها، وانحياز كل طرف للشركة التي يفضل منتجاتها على حساب الأخرى، ودفاع هؤلاء المستهلكين عن الأجهزة التي يقتنونها، وتعمدهم إبراز إيجابياتها وإظهار مساوئ الأجهزة المنافسة لها .

تأتي الهواتف بهذه الأشكال والمميزات:

هاتفي (Google Pixel 4) و( Google Pixel 4 Xl)

كشفت جوجل في الآونة الأخيرة عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية وهي هاتف (جوجل بيكسل4 ) و(جوجل بيكسل 4xl) تمتاز هذه الأجهزة بدعم تقنية التعرف على الوجه بطريقة أكثر تطورا من أجهزة آبل.

جاءت هذه الهواتف بلون مميز عن الهواتف التي سبقتها وهو اللون البرتقالي بالإضافة إلى الألوان السابقة وهي الأبيض والأسود والأزرق والأرجواني والوردي ,وفي هذه الهواتف تخلصت جوجل من التدرج اللوني ذو اللونين للجهة الخلفية, إذ الجزء الخلفي يأتي بلون واحد فقط .

وظهر هاتف جوجل بيكسل 4 بتصميم قوي رغم مظهره الكلاسيكي , حيث جاء بهيكل من الزجاج القوي 5 يحيط به إطار من الألومنيوم ويزن حوالي 162 جرام وابعاده 147.1×68.8×8.2 ملم , ويمتاز أيضًا بمقاومته للماء والتراب.

ويضم الهاتف شاشة باسم P-OLED مسطحة بقياس 5.7 بوصة تغطي تقريبا ~79.8% من واجهة الموبايل الأمامية ذات كثافة البكسلات ~444 لكل بوصة وبدقة 1080×2280 بكسل , وتتميز هذه الشاشة بدعم تقنية تدرج الألوان DCI-P3 والعرض HDR.

ويأتي الهاتف ببطارية تصل إلى 2800 ميلي أمبير, ومعالج Snapdragon 855 – Pixel Neural Core,

وذاكرة تتوفر بنسختين الأولى بسعة 64/6GB والتانية 128/6GB ولا يدعم منفذ تركيب كارت ميموري خارجي SD.

وجاءت الكاميرا الأمامية في الهاتف بشكل مزدوج وبدقة 8MP بفتحة عدسة f/2.0 والتانية عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D، يمكن تصوير فيديوهات بدقة FullHD+.

أما الكاميرا الخلفية جاءت مزدوجة بدقة 12.2MPوبفتحة عدسة f/1.7 تضم dual pixel PDAF ومثبث الصور الرقمي OIS، والتانية بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.4 لتقريب البصري 2X تضم OIS.

وتدعم الكاميرا تسجيل فيديوهات فائقة الدقة بتقنية 4K والتقاط صور Panorama و تتوفر على فلاش LED مزدوج.

وفي الكاميرا قامت الشركة أيضًا بإضافة في هاتف Pixel 4 و Pixel 4 XL ميزة Dual exposure controls التى تسمح لك بتحكم في الإضاءة والظل قبل التقاط صورة بشكل سهل وبسيط من خلال شريط في شاشة التصوير.



وتمتاز أجهزة (Google Pixel 4) الجديدة من استخدام مقياس التسارع والميكروفون في الهاتف لمعرفة ما إذا كان المستخدم معرضًا للخطر أم لا.

وتكون هذه الميزة متوفرة في تطبيق معلومات الطوارئ ويمكنها الاتصال برقم هاتف الطوارئ تلقائيًا وإتاحة الوصول إلى موقعك في حال اكتشافها لحدوث خطر وتشغيلها لتنبيه بأعلى صوت مع اهتزاز بدون أي رد فعل من المستخدم لكتمه.

وتمتاز هذه الهواتف أيضاً بميزة التعرف على الوجه Face Unlock ضمن هاتفي Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL يمكن أن تسمح بالوصول إلى جهاز الشخص حتى لو كانت عيونه مغلقة,وهو نظام لمسح الوجه يشبه نظام Face ID من آبل, ويخلو الجهاز من نظام استشعار لبصمات الأصابع, ويعمل الهاتف بنظام تشغيل بالأندرويد 10.

ومن عيوب جوجل بيكسل 4 وجود نوتش عريض بالأعلى بالإضافة لعدم توفر منفذ سماعات 3.5mm , وعدم توفر مستشعر البصمة, ولا يدعم تقنية الجيل الخامس5G وسعة البطارية قليلة جداً , ولايدعم تركيب كارت ميموري SD.



وأهم ما يميز جوجل بيكسل 4XL

الشاشة: 6.3 إنشًا OLED بدقة +Quad HD (حتى 90 هdرتز) – Ambient EQ.

البطارية: 3700 ميلي أمبير.

المعالج: Snapdragon 855 – Pixel Neural Core.

الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

الكاميرات: 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل تليفوتوغرافي.

الصوت: مكبرات صوت ستيريو.

الأمن: شريحة Titan M.

الميزات: Face unlock و Motion Sense.

نظام التشغيل: أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان ونظام التشغيل.



هاتف آيفون 11

جاء هاتف آيفون 11 بألوان ذهبي, رمادي, فضي, أخضر الليل, وسعة 64 GB, و256GB, و 512 GB, ويبلغ وزنه 188 غم.

يأتي الهاتف بشاشة Super Retina XDRو شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 5.8 إنش (قطرياً) باللمس المتعدد Multi‑Touch وشاشة HDR مع وضوح 2436 × 1125 بكثافة 458 بكسل لكل إنش ونسبة التباين 2,000,000:1 (النسبة القياسية)و يتسم تصميم شاشة iPhone 11 Pro بزوايا مدورة تكمّلها روعة المنحنيات، في إطار مستطيل الشكل. عندما تقاس الشاشة كمستطيل، يكون مقاسها 5.85 إنش قطرياً (المساحة الفعلية القابلة للمشاهدة أقل).



ويمتاز الهاتف بأنه مقاوم للطرطشة والماء والغبار ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529. ويستخدم في الهاتف شريحة A13 Bionic‏.

يضم الهاتف مستشعرات: Face ID,مقياس الضغط الجوي ,جيروسكوب ثلاثي المحاور,مقياس تسارع ,مستشعر تقارب مستشعر الإضاءة المحيطة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 13‏‏ حيث يعَد iOS نظام التشغيل المحمول الأكثر توافقاً مع طابعك الشخصي والأكثر أماناً في العالم، وهو مزوّد بميزات قوية ومصمم لحماية خصوصيتك.

ويدوم عمر البطارية في الهاتف إلى لغاية 4 ساعات أكثر , وتشغيل الفيديو لاسلكي لغاية 18 ساعة, وتشغيل الفيديو عبر الإنترنت لاسلكي لغاية 11 ساعة, ويشحن 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول طاقة بقدرة 18 واط أو أعلى 10.

يمتاز الهاتف بنظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات:

الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°

الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0

تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x

نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)

تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا الواسعة والكاميرا المقربة للمسافات)

عدسة خماسية العناصر (الكاميرا الواسعة للغاية)؛ عدسة سداسية العناصر (الكاميرا الواسعة)

فلاش True Tone أكثر سطوعاً مع التزامن البطيء

تصوير بانورامي (لغاية 63MP)

غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي

Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة)

نمط الليل

تعديلات تلقائية

الجيل الجديد من ميزة الذكية HDR للصور

التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos

قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء

تثبيت تلقائي للصور

نمط التصوير المتتابع

تحديد الموقع الجغرافي للصور

تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG



مع تشابه آبل وجوجل في بعض الصفات حيث اجتمعت الشركتين عن التخلي عن مستشعر بصمة الإصبع، واستخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء لعرض مجموعة من النقاط على وجهك، والتي تُستخدم بعد ذلك لإنشاء خريطة فريدة لوجهك يمكن التعرف عليها بسرعة.

باختلاف أن جوجل تعتمد أيضًا على شريحة صغيرة داخل الهاتف تستشعر حركتك باستخدام الرادار.

كذلك على الهاتفين يتم إعداد ميزة فتح الوجه بالقدر نفسه من السهولة. وفي الظلام قدرة الهاتفين لاتختلف في العمل. لكنها تختلف عند الاستلقاء الظهر كان هاتف بيكسل أكثر استجابة أما في حالة الاستلقاء على جنب كان هاتف آيفون 11 الأسرع في الاستجابة.

آبل تحدث كل سنة فارق كبير عن السابق بتميزها وتطورها في التقنيات والأجهزة وما يسهل على المستخدم الحياة أكثر, بالمقابل جوجل تسير على نهج آبل في التطور والتخطيط والتميز في إصدار الأجهزة والتقنيات , مما يضع المستهلك في حيرة من الاختيار فمميزات الشركتين لا تقاوم … فماذا تختار أنت: آبل أم جوجل؟!