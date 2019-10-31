تحسن سعر الليرة التركية وتوقعات بتراجع التضخم

مع استمرار تخفيض أسعار الفائدة المصرفية وتحسن سعر العملة التركية، زادت الآمال بتخفيض معدل التضخم التي وصلت إلى أكثر من 15% بعد خسائر الليرة نحو 40% من قيمتها خلال عام.

فقد أعلن محافظ البنك المركزي التركي، مصطفى أويصال، أنهم يتوقعون أن يكون معدل التضخم 12 في المائة نهاية العام الجاري، وأن يتراجع إلى 8.2 في المائة نهاية 2020.

وقال أويصال، خلال مؤتمر صحافي بمدينة إسطنبول اليوم الخميس، إنهم يتوقعون أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المائة نهاية 2021. وأوضح أن معدل التضخم سيستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط.

وبحسب أويصال، يتوقع المركزي التركي أن يكون معدل التضخم بين 11.2 و12.8 في المائة (المعدل 12) نهاية 2019، وبين 5.3 و11.1 في المائة (المعدل 8.2) نهاية 2020.

وتشهد الليرة التركية تحسناً خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تراجعت إلى مستوى 5.9 عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 15 أكتوبر الجاري على ثلاثة وزراء، قبل أن ترفعها الأسبوع الماضي.

وعززت الليرة من مكاسبها، اليوم الخميس، مسجلة 5.705 ليرة مقابل الدولار و6.379 ليرة مقابل اليورو، مرتفعة عن إغلاق أمس الأربعاء 5.7676 ليرة للدولار الواحد.

وبدأ المصرف المركزي التركي في يوليو الماضي بتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة، من 24% إلى 16.50 ليستمر الأسبوع الماضي بخطة الفائدة المنخفضة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 14.00 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

ودفعت أزمة العملة التركية العام الماضي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط نحو الركود، وأدت لارتفاع التضخم لما يزيد عن 25 بالمئة ودفعت البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة قبل أن يعود ويخفضها بنسب عالية.

ويتوقع مراقبون تعافي العملة التركية لتستقر على 5.5 ليرة مقابل الدولار نهاية العام الجاري، فضلاً عن تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد أن بلغ الفائض بالميزانية 5.1 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام الماضي، وسط الآمال المعقودة على الصادرات المتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 170 مليار دولار وتحسن متوسط دخل الفرد إلى 13 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن عائدات السياحة التي من المرجح أن تتزايد مع اتجاه نمو الاقتصاد التركي نحو الصعود، بعد الركود الذي أصابه خلال العامين الماضي والحالي، ليعود إلى نحو 5% عام 2020.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 6.6% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.056 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 0.3% إلى 14.44 مليار دولار، وإن الواردات بلغت 16.49 مليار دولار لترتفع واحداً في المائة مقارنة مع سبتمبر/أيلول 2018.