استقرار الليرة التركية قبل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

استقرت الليرة التركية دون تغيير يُذكر قبيل قرار من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وبعد يوم من بلوغ العملة التركية أعلى مستوى في أسبوعين حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات على أنقرة.

وتعرضت العملة لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية مع بدء أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود في شمال شرق سوريا.

واستقرت الليرة عند 5.7 مقابل الدولار دون تغيير يُذكر عن مستوى الإغلاق حين ارتفعت إلى 5.72.

وعزز انحسار الضغط على الليرة التوقعات بخفض لأسعار الفائدة . وخفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة 750 نقطة أساس منذ يوليو تموز لدعم الاقتصاد الذي يكابد صعوبات للخروج من الركود.