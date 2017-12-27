كيف يتم تحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة في السعودية؟

السعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 في تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام 2016.

ونشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب موقع "أرقام" الاقتصادي، وثيقة توضيحية للمقابل المالي في رخصة العمل للعمالة الوافدة وقواعد عمل حساب المقابل المالي.

وقالت الوزارة إن الوثيقة تهدف إلى التعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي المطلوب من المنشآت عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن قواعد العمل الخاصة بحساب المقابل المالي تتضمن ما يلي:

- يتم دفع مبلغ 100 ريال (26.7 دولار) عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة.

- يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.

وقالت إن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة وهي تبدأ مع أول رخصة تم إصدارها أو تجديدها بعد تنفيذ القرار الخاص بحساب المقابل المالي الجديد.

وفيما يلي جدول يوضح رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد حسب القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر مع توضيح لتواريخ تطبيق المقابل المالي المطلوب عن كل عامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمله.

المقابل المالي عن كل كامل وافد (الأرقام بالريال)

لا يزيد عن عدد العمالة السعودية

تاريخ التنفيذ سنوي شهري يومي

1/1/1434 - - -

1/1/2018 3600 300 10

1/1/2019 6000 500 16.6

1/1/2020 8400 700 23.3

يزيد عن عدد العمالة السعودية





تاريخ التنفيذ سنوي شهري يومي

1/1/1434 2400 200 6.6

1/1/2018 4800 400 13.3

1/1/2019 7200 600 20

1/1/2020 9600 800 26.6

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحصيل المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل وسيتم حساب المقابل المالي على أساس يومي على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوماً وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم وفقاً للتواريخ المسجلة بالجدول أعلاه.

وسيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناءً على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناءً على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً.

وأضافت الوزارة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيـق القرار لـن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (1 يناير/كانون الثاني 2018) سوف يتم إصدار فاتورة (عن الفترة الواقعة في سنة 2018) برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع فترة من الرخصة الجديدة في 2018.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني. وتسعى المملكة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 12.8 بالمئة مقارنة مع 12.7بالمئة في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية.



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