تحويلات السعوديين إلى الخارج تتراجع بنسبة 25 % خلال الربع الثالث

استقرت تحويلات الأجانب خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، حيث بلغت 32.43 مليار ريال مقارنة بنحو 32.38 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المائة أو ما يعادل 59 مليون ريال.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إجمالي تحويلات الأجانب منذ بداية العام بلغت نحو 103.5 مليار ريال مقارنة بنحو 103.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.10 في المائة أو ما يعادل 105 ملايين ريال.

وفيما يتعلق بتحويلات السعوديين، فبلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 12.98 مليار ريال مقارنة بـ 17.27 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 24.8 في المائة بما يعادل 4.28 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي، فإن تحويلات السعوديين خلال الربع الثالث من 2018، تراجعت بنحو 9.2 في المائة، بما يعادل 1.32 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت تحويلات الأجانب خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 9.83 مليار ريال، مسجله نموا على أساس سنوي بنحو 15 في المائة أو ما يعادل 1.29 مليار ريال، وذلك يعود إلى أن الفترة المماثلة البالغة 8.5 مليار ريال هي أدنى تحويلات شهرية منذ عام 2011.

وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تراجعا بنحو 5.7 في المائة أو ما يعادل 590 مليون ريال، مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق له. وفيما يخص تحويلات السعوديين خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي فقد بلغت 4.77 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 25.4 في المائة، بزيادة بلغت 967 مليون ريال.

وارتفعت تحويلات السعوديين خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنحو 29.4 في المائة، بزيادة 1.08 مليار ريال، مقارنة بـ 3.69 مليار ريال في شهر آب (أغسطس).

يذكر أن تحويلات الأجانب خلال عام 2017 قد شهدت تراجعا للعام الثاني على التوالي حيث انخفضت بنحو 6.7 في المائة مسجلة بذلك أدنى تحويلات سنوية منذ عام 2012. وبلغت التحويلات في العام الماضي 141.65 مليار ريال مقارنة بعام 2016 البالغة 151.89 مليار ريال بفارق بلغ 10.2 مليار ريال.

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