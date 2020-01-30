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تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بـ %12.7في أكتوبر من العام الماضي

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2020 - 07:38
تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بـ %12.7في أكتوبر من العام الماضي
التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020، بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 بالمئة
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إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي

قال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء: «إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي، بقيمة 261 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار تقريباً خلال نفس الفترة من 2018».

وأضاف البنك، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020، بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 بالمئة، لتسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

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Via SyndiGate.info


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