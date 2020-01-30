تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بـ %12.7في أكتوبر من العام الماضي

قال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء: «إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي، بقيمة 261 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار تقريباً خلال نفس الفترة من 2018».

وأضاف البنك، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020، بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 بالمئة، لتسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.