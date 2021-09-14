تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية في واتساب قريباً

يعمل أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي" واتساب" على تطوير ميزة تسمح بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصية بدلأً من سماعها.

ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية

جاءت فكرة تطوير ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، بعد تلقي شركة واتساب العديد من الاقتراحات، وذلك لأن تشغيل الرسائل الصوتية في بعض الأحيان يضع المستخدمين في مواقف محرجة وخاصة في الأماكن العامة.

ويخطط المطورون أن بداية إضافة ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية ستكون على هواتف شركة آبل نظام التشغيل IOS، وقد تكون مخصصة باللغة الإنجليزية في البداية ثم بعد ذلك سيتم إضافة بقية اللغات.

