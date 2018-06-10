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تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية ترتفع إلى 11.78 مليار ريال خلال 3 أشهر

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية ترتفع إلى 11.78 مليار ريال خلال 3 أشهر
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