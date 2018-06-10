تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية ترتفع إلى 11.78 مليار ريال خلال 3 أشهر

قفزت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغت نحو 11.78 مليار ريال.



وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم نمت خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 47.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017.



وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال الربع الأول من 2018 بمقدار 3.79 مليار ريال، إلى 11.78 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.99 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي، فقد نمت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية نحو 73 في المائة، حيث بلغت تداولاتهم في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2017) نحو 6.81 مليار ريال وبزيادة تقدر بنحو 4.97 مليار ريال.



وتأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، وتداولات مباشرة بدون وسيط محلي، ولكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.



واستحوذت تداولات الأشخاص في السوق الأمريكية على نحو 52.4 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 22.46 مليار ريال خلال الربع الأول، حيث تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية وبنحو 764 مليون ريال، وبنسبة بلغت 34 في المائة.



في حين بلغت التداولات في الأسواق الأوروبية نحو 91 مليون ريال، مشكلة 4.1 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق العربية إلى نحو 80 مليون ريال، في حين بلغت نسبة تداول الأشخاص في الأسواق الآسيوية نحو ستة ملايين ريال.



وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي نحو 31 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 24.29 مليار ريال في العام الذي سبقه (2016)، بزيادة بلغت نحو 26.6 في المائة، بما يعادل 6.7 مليار ريال.

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