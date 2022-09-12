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تراجع أسعار الذهب عالميًا بأكثر من دولارين

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:56
تراجع أسعار الذهب عالميًا بأكثر من دولارين
المصدر: Shutterstock

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين، فيما ارتفعت معادن نفيسة أخرى يتصدرها الفضة.

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ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.02 دولار لتصل إلى 1715.54 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1725.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.93% إلى 18.94 دولار للأوقية، بينما زادت البلاتين بنسبة 0.09% إلى 873 دولارا، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.47% إلى 2165.52 دولار.

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كلمات دالة:الذهبأسعار الذهب

Via SyndiGate.info


© Copyright 2022 Emirates News Agency (WAM)

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