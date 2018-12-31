أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الأسهم صوب أول انخفاض سنوي لها منذ 2015

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع صعود الأسهم بفعل تنامي فرص إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بينما تتجه أسعار المعدن صوب أول انخفاض سنوي لها منذ 2015 متأثرة بصعود الدولار بفعل المخاوف التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

لكن المعدن النفيس بصدد أفضل شهر له منذ يناير 2017 بعد أن لملم شتات نفسه من تراجعات حادة خلال العام بسبب التقلبات في الأسهم وفتور الدولار فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي الساعة 0622 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1279.17 دولار للأوقية (الأونصة) مقتربا من أعلى مستوياته في ستة أشهر 1282.09 دولار المسجل يوم الجمعة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1281.5 دولار للأوقية.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي "مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدأ قليلا وهو ما دعمسوق الأسهم" مضيفا أن هناك بعض البيع لجني الأرباح في الذهب قبيل نهاية السنة.

في المقابل، فإن البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداء هذا العام متجاوزا الذهب للمرة الأولى منذ 2002 بفضل طلب قوي من مصنعي أجهزة الحفز الذاتي المستخدمة في السيارات وسط نقص في الإنتاج.

وارتفع المعدن نحو 18 بالمئة هذا العام ويتجه للصعود للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.40 دولار للأوقية لكنها منخفضة أكثر من تسعة بالمئة على مدار العام.

وانخفض البلاتين 0.21 بالمئة إلى 787.74 دولار للأوقية وهو منخفض نحو 14.5 بالمئة في 2018.

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