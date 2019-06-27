ترامب: الهند يجب أن تسحب الرسوم المفروضة على السلع الأميركية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الإضافية التي قررت الهند فرضها مؤخراً على عدد من السلع الأميركية بأنها "غير مقبولة" ويجب سحبها، ليزيد التوتر بين البلدين قبل اللقاء المنتظر له مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في مدينة أوساكا اليابانية غداً الخميس.

وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي :"الهند تفرض منذ سنوات رسوماً مرتفعة على الولايات المتحدة، ومؤخرا زادت هذه الرسوم بصورة أكبر.. هذا غير مقبول ويجب سحب الرسوم".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الهند فرضت رسوماً إضافية على حوالي 30 سلعة أميركية رداً على قرار ترامب في أول يونيو الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لكمية من السلع الهندية بقيمة 6.3 مليار دولار.

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يأتي ذلك بينما قررت الولايات المتحدة والهند، الاربعاء، مواجهة التوترات المتزايدة بشأن القضايا التجارية بالإضافة إلى مبيعات الأسلحة لنيودلهي، كما تعهدت الدولتان بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

والتقى أمس في العاصمة الهندية نيودلهي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء الهندي بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي اجيت دوفال، قبل أن يلتقى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشنكار.

وتركزت المباحثات على خلافات الدولتين بشأن فرضهما الرسوم العقابية وصفقة شراء نيودلهي لأنظمة صواريخ دفاعية إس - 400 بقيمة 5.4 مليار دولار.

وقال بومبيو للصحفيين قبل المباحثات :"سوف نسعى للتأكد من إمكانية كل دولة من دولتينا توفير الأمن لنفسها، نحن نريد أن تكون الهند قادرة على فعل ذلك بالإضافة إلى أننا نريدها أن تحظى بعلاقات اقتصادية تجارية مزدهرة".

واعترف جايشنكار بوجود تباين في الآراء ولكنه قال إن الدولتين نجريان مفاوضات لحل الخلافات، وقال:" علينا أن نطلب من حكومتينا القيام بمحاولة أكبر".