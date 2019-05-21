مورجان ستانلي: الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الركود بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

قال بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي إن المزيد من التعرفات والرسوم الجمركية التي تأتي في إطار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من شأنها أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وأضاف البنك أن تعطل المفاوضات التجارية وفرض رسوم على أميركية على ما تبقى من بضائع صينية بقيمة 325 مليار دولار من شأنه أن يقوض مساعي النمو العالمي ويدفعه إلى الركود.