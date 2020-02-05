ترامب: سياسة الرسوم الجمركية مع الصين أنتجت ثمارها

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين "آتت ثمارها".

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد، إن الشركات أخذت تعود مجدداً إلى الولايات المتحدة، ووصف العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنها "ربما تكون الأفضل على الإطلاق".

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: "اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله وحدودنا آمنة".وأضاف ترامب إن سنوات التراجع الاقتصادي "ولت بلا عودة والمستقبل مشرق".

ودفاعياً، قال ترامب: "استثمرنا 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش الأميركي.. قمنا بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة".



