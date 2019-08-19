ترامب: لا نريد التعامل مع Huawei الصينية

قال الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، إنه لا يريد التعامل مع شركة Huawei الصينية، وإنه لا يريد إجراء أعمال تجارية مع الشركة لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي، مضيفاً بأنه سيتخذ القرار بهذا الشأن.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية، أن وزارة التجارة الأميركية تستعد لتمديد ترخيص لمدة 90 يومًا، والذي من شأنه أن يتيح لشركة Huawei مواصلة العمل مع الشركات الأمريكية لخدمة العملاء الحاليين.