هواوي تشكّل جيشاً حديدياً في التصدي لأميركا

يعتزم رئيس شركة «هواوي» ومؤسسها رن تشنغ فاي، إجراء إصلاح شامل يحتاج إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، مشكّلا بذلك «جيشاً حديدياً» من شأنه أن يساعد في التصدي لهجوم أميركي في أثناء حماية تقدم في شركته في إنتاج الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية.

واعتبر تشنغ فاي «التحولات الهيكلية الرئيسية قاب قوسين أو أدنى، في ظل قرار وزارة التجارة الأميركية معاقبتها وخفض القيود التجارية التي فرضتها على شركة (هواوي) الصينية بشكل مؤقت، للحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم»، وفق مذكرة داخلية اطّلعت عليها شركة «بلومبرغ» وتم التحقق منها من متحدثة باسم شركة «هواوي».

وتواجه أكبر شركة تكنولوجية في الصين تهديداً وجودياً بعد أن تكبدت خسائر كبيرة جراء انكماش وتيرة تعامل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين معها، خصوصاً مع اعتماد «هواوي» بشكل شبه تام على المعدات الأميركية في هواتفها، ونحو ثلث مورديها من أميركا.

وأكد تشنغ فاي في المذكرة أن «هناك حاجة إلى إصلاح داخلي للتعامل مع هذه التطورات». ولم يقدم تشنغ فاي تفاصيل حول كيف يمكن أن تتكشف إعادة الهيكلة.

وكتب في الرسالة المؤرخة في 2 أغسطس (آب): «يتعين علينا إكمال عملية الإصلاح في ظروف قاسية وصعبة، وإنشاء جيش حديدي لا يُقهر يمكن أن يساعدنا في تحقيق النصر».

تشنغ فاي وهو مهندس سابق في «جيش التحرير الشعبي الصيني» في ذروة الاضطرابات، كان قد تحدّث سابقاً عن «انسحاب استراتيجي» من أسواق معينة رداً على التعسف التجاري الأميركي المتصاعد.

وفي الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة، لم تكن «هواوي» واثقة بحجم تأثير عقوبات إدارة ترمب على موظفيها البالغ عددهم 190 ألفاً في جميع أنحاء العالم. وبدأت «هواوي» بالاستغناء عن موظفين لها، وقد شملت عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ«هواوي» في الولايات المتحدة.

واعتقدت «هواوي» أنها قد تصبح أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم بحلول عام 2020، وقد كان الربع الأول من هذا العام أكثر قوة، بينما تراجع النمو بشكل طفيف في الربع الثاني خصوصاً في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.

وأكد تشنغ فاي في وقت سابق أن «القيود الأميركية لن تؤثر بالتأكيد على منتجات (هواوي) الراقية خصوصاً في قطاع اتصالات الجيل الخامس». وقال: «الولايات المتحدة لا تستخدم تقنية 5G الأكثر تطوراً».