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ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين وقد يكون بعد انتخابات 2020

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:31
يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحاً أم لا.. يجب أن يكون صحيحاً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقال ترامب للصحفيين في لندن حيث من المقرر أن يحضر اجتماعاً لقادة دول حلف شمال الأطلسي "ليس لدي موعد نهائي.. لا. أفكر ببعض الطرق وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات.

"لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحاً أم لا.. يجب أن يكون صحيحاً".

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Via SyndiGate.info


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