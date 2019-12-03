ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين وقد يكون بعد انتخابات 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقال ترامب للصحفيين في لندن حيث من المقرر أن يحضر اجتماعاً لقادة دول حلف شمال الأطلسي "ليس لدي موعد نهائي.. لا. أفكر ببعض الطرق وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات.

"لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحاً أم لا.. يجب أن يكون صحيحاً".