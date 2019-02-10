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تحالف "أوبك +" يتطلع لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاق خفض إنتاج النفط

تحالف "أوبك +" يتطلع لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاق خفض إنتاج النفط
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