ترامب يدعو من جديد المجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة

جدد الرئيس دونالد ترامب دعوته إلى مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" إلى خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر في تغريدة له على تويتر اليوم الأحد.

وقال ترامب إنه "يجب أن ندفع دائماً فائدة أقل من الآخرين!" في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية التي أصبحت أمراً شائعاً في أوروبا وآسيا.

ووفقاً لمؤشرات وكالة أنباء بلومبرج، هناك حوالي 14.3 تريليون دولار من سندات الدين العالمية بعوائد دون الصفر.

ويقل ذلك عن مستوى مرتفع بلغ 17 تريليون دولار أواخر أغسطس.

وكان مجلس الاحتياط قد خفض أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي، للمرة الثانية منذ يوليو، لكنه لم يخفضها سوى بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث قال ترامب إنها غير كافية في ضوء تخفيض بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة بدرجة أكبر من ذلك بكثير.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية إنه "محبط للغاية" من رئيس مجلس الاحتياط جيرومي باول وتساءل عن قدرته في "أداء العمل بشكل جيد".

ومع ختام تعاملات الأسواق، الجمعة الماضي، بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.72 بالمئة.

وقال باول إنه لا يعتقد أن البنك المركزي سيبحث استخدام أسعار فائدة سلبية. وعدد قليل من البنوك المركزية في الدنمارك ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا دفعت أسعار فائدتها للتراجع إلى ما دون الصفر.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى سالب 0.5 بالمئة في إطار حزمة واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد المتباطئ ورفع معدل التضخم المنخفض.