ترامب يصرح بأن الاقتصاد الأميركي الأفضل في العالم حتى آلان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأميركي هو الأفضل في العالم حتى الآن.

وأضاف فى تغريدة على حسابه على موقع " تويتر " للتواصل الاجتماعي: "أدنى معدل بطالة على الإطلاق داخل جميع الفئات تقريباً، مع الاستعداد لنمو كبير بعد إتمام الاتفاقات التجارية".

وتابع: "أسعار الاستيراد انخفضت، الصين تتحمل تبعات التعريفات الجمركية، وهناك مساعدات بانتظار المزارعين من وراء الرسوم الكبير.. مستقبل عظيم للولايات المتحدة الأميركية".

وحسب وكالة أنباء بلومبرج، فإن حالة الاقتصاد تعد من الأمور الأساسية في حملة إعادة انتخاب ترامب عام 2020.

وأضافت أن أي تراجع في الاقتصاد ستجعل التوقعات سيئة بالنسبة له خاصة في ظل تراجع شعبيته باستطلاعات الرأي.