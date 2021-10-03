ترامب يقاضي تويتر من جديد

رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قضية على تويتر من جديد في ولاية فلوريدا، لإجبار الموقع على استرجاع حسابه .

وذكر ترامب في ملف القضية بأن حظر تويتر يخالف التعديل الأول في الدستور الأميركي وقانون وسائل التواصل الاجتماعي في فلوريدا.

وقال محامو ترامب في تغريدة عبر تويتر: "يمارس المدعى عليه درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في هذا البلد لا يمكن قياسها، وغير مسبوقة تاريخيًا، وخطيرة للغاية لفتح نقاش ديمقراطي".



و وصف ترامب تويتر بأنه "يخضع بالإكراه لكونغرس الولايات المتحدة"، الذي يمارس الرقابة عليه.

حيث قال محامو ترامب أن الديمقراطيين في الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن أجبروا تويتر على بقاء حساب ترامب ملغياً، وذلك بعد تعليقاته حول تزوير الانتخابات التي لا أساس لها وأيضًا تعليقات ترامب حول المعلومات المضللة لفيروس كوفيد -19.

وكان ترامب يملك على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حظره 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام.

حيث تم حظر ترامب بشكل رسمي عقب أحداث السادس من يناير التي شهدها مبنى الكونغرس في واشنطن، وأيضًا حظرت منصات أخرى بينها فيسبوك ويوتيوب حسابات ترامب.





تويتر يغلق حساب الرئيس نهائياً وفيسبوك وانستغرام يمددان حظر ترامب حتى نهاية ولايته.. لا كبير على السوشيال ميديا!#TrumpBanned pic.twitter.com/bV9qMzZazr — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) January 9, 2021



