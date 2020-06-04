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ترامب يمنع شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة

منشور 04 حزيران / يونيو 2020 - 09:05
ترامب يمنع شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة
يؤثر المنع الأمريكي على شركة Air China و China Eastern و China Southern و Xiamen
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قررت إدارة ترامب منع شركات الطيران الصينية من السفر جواً إلى الولايات المتحدة ابتداءً في وقت لاحق من هذا الشهر

قررت إدارة ترامب منع شركات الطيران الصينية من السفر جواً إلى الولايات المتحدة ابتداءً في وقت لاحق من هذا الشهر ، وهي خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الصين ، والتي لم تسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية هناك ، وتهدد بمزيد من العزلة لشركتي العالم. أكبر أسواق الطيران من بعضها البعض.

وتأتي القضية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين. ويُعد النزاع أيضًا خروجًا عن نوع الاتفاقات الثنائية التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة لعقود بهدف تسهيل توسيع شركات الطيران إلى المطارات الدولية دون الحصول على موافقات حكومية مرهقة، يذكر أن ليس لدى الولايات المتحدة ما يسمى باتفاقية الأجواء المفتوحة مع الصين.

ويؤثر المنع الأمريكي على شركة Air China و China Eastern و China Southern و Xiamen. ولم ترد شركات الطيران على الفور على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة النقل إن هذا الإجراء لا يؤثر على الرحلات الجوية من هونغ كونغ.

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Via SyndiGate.info


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