ترامب ينتقد الفدرالي الأمريكي من جديد لاستمراره في رفع معدلات الفائدة

جدد الرئيس الأميركي انتقاده للاحتياطي الفدرالي لاستمراره في رفع معدلات الفائدة على الرغم من الانخفاض الرائع في معدلات التضخم على حد وصفه، جاء ذلك في تغريدتين للرئيس الأمريكي عبر تويتر أشاد فيهما بخطوات الصين في تحفيز الاقتصاد والحفاظ على تكاليف الإقراض في مستويات منخفضة.

وأضاف ترامب إن الاقتصاد الأمريكي سيحلق كالصاروخ إذا ما خفض الفدرالي الفائدة بنقطة كاملة.

يذكر أن رئيس الفدرالي جيروم بوويل كرر أكثر من مرة أن الفدرالي لن يخضع لأي ضغوط سياسية وأن الاحتياطي يسعى فقط لاستقرار الأسعار والحفاظ على حالة التوظيف في أعلى مستوياتها.