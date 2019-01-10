تركيا تحتل المركز 13 بين أكبر اقتصادات العالم

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا أصبحت في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية تخطى 201 مليار دولار.



جاء ذلك في كلمة له في اجتماع نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء.



وقال أردوغان "أصبحنا اليوم في المرتبة الـ13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية وسنرتقي إلى مرتبة أعلى نهاية العام الجاري"، لافتاً إلى أن بلاده حققت نجاحاً كبيراً في الصادرات خلال 2018.



وأضاف "بغلت صادراتنا بنهاية العام الماضي 168.1 مليار دولار، ولم نكتف بذلك بل حققنا نجاحاً مهماً من خلال تخفيض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار".



كما أكد أن تركيا تواصل الحفاظ على جاذبيتها في جلب المستثمرين الدوليين إليها.



ولفت إلى أن سبعة آلاف و110 شركات تأسست في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط، مبيناً أن هذا دليل على المسار الإيجابي لاقتصاد البلاد.

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