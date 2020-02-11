تركيا تخطط لإنقاذ عملتها المتدهورة بقيود على النقد الأجنبي

شهدت الليرة التركية في تعاملات أمس حالة من التقلبات، لتسجل مستوى أقل من ست ليرات للدولار وتمحو جزءا كبيرا من خسائر حادة تكبدتها الجمعة الماضية، بعدما أعلنت الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي قيودا جديدة على معاملات النقد الأجنبي.

وبحسب "رويترز"، قال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بعد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي.

وقالت الجهة التنظيمية إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية العملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10 في المائة من حقوق المساهمين بدلا من 25 في المائة، كما تحدد في آب (أغسطس) 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وارتفعت الليرة إلى 5.975 مقابل الدولار، وسجلت 5.9955 بحلول الساعة 08:17 بتوقيت جرينتش. والجمعة الماضية، هبطت الليرة إلى 6.05 وهو أقل مستوى في التعاملات العادية منذ أيار (مايو).