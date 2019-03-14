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تركيا: الغاز الطبيعي المتدفق سيرتفع إلى 4 مليارات متر مكعب عبر خط تاناب نهاية العام

تركيا: الغاز الطبيعي المتدفق سيرتفع إلى 4 مليارات متر مكعب عبر خط تاناب نهاية العام
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