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تركيا تتفق مع شركة صينية لتصميم وإنشاء مرفق لتخزين الغاز

تركيا تتفق مع شركة صينية لتصميم وإنشاء مرفق لتخزين الغاز
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