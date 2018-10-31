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ترامب: واشنطن قد تتفق مع بكين أو تستهدف كل الواردات

ترامب: واشنطن قد تتفق مع بكين أو تستهدف كل الواردات
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