ترمب يؤخر زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية لأسبوعين في «بادرة حسن نية»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنّه أرجأ لأسبوعين "حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول)"، بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر، اتّفقنا كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية (من 25 في المائة إلى 30 في المائة) على بضائع تعادل قيمتها 250 مليار دولار سنوياً من الأول إلى 15 من أكتوبر".

وكانت الصين الساعية إلى الحدّ من تأثير الحرب التجارية على اقتصادها، أعلنت في وقت سابق إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.