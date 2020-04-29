تسريب صور iX3 أول SUV كهربائية من بي إم دبليو

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تسربت صور iX3 أول سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو قبل الكشف الرسمي عنها.
تسربت صور iX3 أول سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو قبل الكشف الرسمي عنها.
تحمل السيارة تصميم هادئ يجمع بين تصميم X3 الحالية وتصميم iX3 الاختبارية ، وستحصل على محرك كهربائي واحد لدفع المحور الخلفي بقوة 286 حصان مزوداً بحزمة بطاريات سعة 74 كيلوواط-ساعة قادرة لتكون iX3 قادرةً على السير لمسافة 440 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.
ستنافس بي إم دبليو iX3 عند وصولها سيارات مثل تيسلا موديل Y ومرسيدس EQC وحتى أودي e-tron، وننتظر الكشف الرسمي عن السيارة للتعرف على المزيد من التفاصيل.
Via SyndiGate.info
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