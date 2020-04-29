  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تسريب صور iX3 أول SUV كهربائية من بي إم دبليو

تسريب صور iX3 أول SUV كهربائية من بي إم دبليو

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 09:23
تسريب صور iX3 أول SUV كهربائية من بي إم دبليو
تحمل السيارة تصميم هادئ يجمع بين تصميم X3 الحالية وتصميم iX3 الاختبارية
أبرز العناوين
تسربت صور iX3 أول سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو قبل الكشف الرسمي عنها.

تسربت صور iX3 أول سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو قبل الكشف الرسمي عنها.

تحمل السيارة تصميم هادئ يجمع بين تصميم X3 الحالية وتصميم iX3 الاختبارية ، وستحصل على محرك كهربائي واحد لدفع المحور الخلفي بقوة 286 حصان مزوداً بحزمة بطاريات سعة 74 كيلوواط-ساعة قادرة لتكون iX3 قادرةً على السير لمسافة 440 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.

ستنافس بي إم دبليو iX3 عند وصولها سيارات مثل تيسلا موديل Y ومرسيدس EQC وحتى أودي e-tron، وننتظر الكشف الرسمي عن السيارة للتعرف على المزيد من التفاصيل.

 

"فولكسفاجن" تستأنف تشغيل أكبر مصنع سيارات في أوروبا
تويوتا تكشف عن يارس كروس، أصغر سياراتها الـ SUV

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...