تسلا تتراجع عن قرارها إغلاق معظم متاجرها

تراجعت تسلا عن قرار إغلاق معظم متاجرها من أجل توفير التكاليف، التي أُعلن عنها منذ أسبوعين.

في تدوينة نشرتها يوم الأحد، أعلنت الشركة أنها “ستبقي على المزيد من المتاجر المفتوحة أكثر مما أُعلن سابقاً”، ونتيجة لذلك، ستقوم الشركة بزيادة أسعار السيارات بنحو 3 ٪ في المتوسط، على الصعيد العالمي.

وليس واضحا عدد المتاجر التي سيحتفظ بها Tesla ولا مكان تواجدها، وقالت الشركة إن 10٪ من المتاجر التي أغلقت أبوابها مؤخرًا لم تكن تعمل، وكان لابد من إغلاقها.

علاوة على ذلك، هناك 20٪ أخرى من المواقع قيد المراجعة، وسيتم إغلاق بعضها على مدار الأشهر القليلة المقبلة استنادا إلى كيفية أدائها.

تقول تسلا أن جميع المبيعات في جميع أنحاء العالم ستتم عبر الإنترنت، وسيتمكن المشترون القادمون إلى المتاجر من إجراء اختبار تجريبي، وإذا اختاروا شراء سيارة، فستظهر لهم كيفية إجراء ذلك على هواتفهم.

وقالت الشركة إن المتاجر ستضم “عددًا صغيرًا” من السيارات في المخزون حتى يتمكن بعض المشترين من الخروج في سيارة تسلا على الفور.

ورغم أن ارتفاع أسعار السيارات ليس بالتأكيد مصدر ارتياح للمشترين المحتملين، إلا أن تسلا تقول إن أمامهم أسبوعًا لوضع طلباتهم قبل ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى نموذج 3، الذي يكلف 35000 دولار، من الواضح تمامًا لماذا لا ترفع الشركة سعره، فقد وعد إلون موسك بأن السيارة ستكون متوفرة عند هذا السعر وأن أي زيادة، من المحتمل أن تسبب الكثير من ردود الأفعال.

جدير بالذكر أن زيادة السعر تنطبق على الأشكال الأكثر تكلفة من النموذج 3.

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