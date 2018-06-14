«تيسلا» تنوي إلغاء %9 من وظائفها

أعلنت شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية في رسالة وجهتها إلى العاملين فيها أنها تنوي إلغاء 9% من وظائفها.

ولن تؤثر عمليات الصرف هذه على وتيرة إنتاج سيارة «موديل 3» التي من شأنها أن ترتقي بـ«تيسلا» إلى مصاف شركات صناعة السيارات ذات الإنتاج الكبير على ما قالت الشركة التي أعلنت في مايو خطة إعادة هيكلة من دون أن توضح خطوطها العريضة.

وأوضح إيلون ماسك رئيس مجلس إدارة الشركة في هذه الرسالة أن عمليات التسريح هذه لن تطال فرق الإنتاج.

وقال في رسالته «لقد نمت تيسلا بشكل كبير وتطورت في السنوات الأخيرة ما انعكس ازدواجية في بعض الأدوار والوظائف. وإن كانت هذه الازدواجية ذات مغزى في الماضي، إلا أنه بات يصعب تبريرها اليوم».

وفي ديسمبر 2017، كان عدد موظفي «تيسلا» يصل إلى 37543 ألف شخص بدوام كامل، إلا أن هذا العدد يتفاوت بشكل كبير وفقا لوتيرة الإنتاج والنماذج الجديدة مثل «موديل 3».

ويبدو أن المستثمرين يرحبون بجهود المجموعة التي تلتهم كثيراً من الأموال منذ تأسيسها قبل 15 عاماً، الهادفة إلى جعلها مربحة هذه السنة. فقد ارتفع سهمها بنسبة 2.91 % في بورصة وول ستريت ليصل إلى 141.78 دولار مساء الثلاثاء.



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