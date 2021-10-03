تسلا تسلم 241 ألف سيارة كهربائية في الربع الثالث 2021

حققت شركة تسلا رقماً قياسياً في تسليم السيارات الكهربائية خلال الربع الثالث، متخطية تقديرات وول ستريت.

ونجحت شركة تسلا أيضًا في تخطي أزمة الرقائق بشكل أفضل من منافسيها، حيث سجلت عمليات التسليم الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 20% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الثاني، بذلك تكون شركة تسلا سجلت المكاسب للمرة السادسة على التوالي على أساس ربع سنوي .

وكان لزيادة الصادرات إلى أوروبا في الصين، وإدخال نموذج Y أرخص سعرًا دوراً في تعزيز إنتاج Tesla.

حيث عملت شركة تسلا على تسليم 241,300 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر،محققة ارتفاعاً بنسبة 73% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجل إجمالي الإنتاج في الربع الثالث ارتفاعاً بأكثر من 15% إلى 237،823 سيارة مقارنة بالربع السابق.

