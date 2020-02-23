تصحيح الإيجارات في أبوظبي تعيد ترتيب جاذبية المناطق للمستأجرين

أسهم تصحيح الإيجارات السكنية في أبوظبي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بمعدلات متباينة في مختلف مناطق أبوظبي، في إعادة ترتيب الوحدات السكنية الأكثر جذباً للسكان في الإمارة، في ظل احتلال الأسعار المرتبة الأولى، كأهم العوامل تأثيراً في قرارات المستأجرين.

وفيما شهدت بعض المناطق تراجعاً طفيفاً في الإيجارات، انخفضت الأسعار بمناطق أخرى بمعدلات مرتفعة، ما جعلها تحتل مراتب متقدمة فيما يتعلق بالطلب على الوحدات السكنية بالإمارة.

ومع توالي تسليم العديد من المشاريع الجديدة بالعاصمة، والبنايات الحديثة وسط أبوظبي، وتوفر وحدات بأسعار تنافسية بهذه المشاريع والبنايات، ظهرت مناطق جديدة على قائمة أولويات المستأجرين في أبوظبي، بعد فترة من سيطرة المناطق التقليدية وسط أبوظبي على اهتمامات العملاء.

وشهدت بعض المشاريع الجديدة والمناطق الحديثة تصحيحاً سعرياً بمعدلات مغرية لتوفر أحياناً وحدات بأسعار تقل عن المناطق التقليدية وسط أبوظبي، ما جعلها تحتل ترتيباً متقدماً في قائمة أوليات نسبة كبيرة من المستأجرين.

وترصد «الاتحاد» أسعار الإيجارات بأهم مناطق أبوظبي، وذلك فيما يتعلق بالشقق المؤلفة من غرفتين، باعتبارها أكثر الوحدات السكنية طلباً بالسوق.

وتتصدر المناطق خارج أبوظبي، مثل الشامخة والشوامخ والفلاح والرحبة والشهامة، قائمة أرخص المناطق السكنية بأبوظبي بأسعار إيجار للشقق ذات الغرفتين تبدأ من 30 ألف درهم سنوياً، يليها المصفح وبني ياس بـ 40 ألفاً، وفي المرتبة الثالثة تأتي مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد بأسعار تبدأ من 50 ألفاً، كما تبدأ الأسعار بمشروع الغدير في منطقة سيح السديرة من 50 ألف درهم للغرفتين وصالة.

وفي المرتبة الرابعة تأتي مناطق جزيرة أبوظبي، والتي تضم الخالدية، والنادي السياحي، وشوارع وسط العاصمة بأسعار تتراوح بين 55 و65 ألف درهم سنوياً، وفي المرتبة الخامسة المرور ومعسكر آل نهيان بأسعار تتراوح بين 60 و75 ألف درهم، ثم تأتي منطقة الكورنيش في المرتبة السادسة بأسعار تتراوح بين 65 و 90 ألفاً، كما تبدأ الأسعار بمشروع الريف داون تاون من 65 ألفاً للشقق ذات الغرفتين.

وتبدأ الأسعار في جزيرة الريم من 70 ألف درهم، وتحل منطقة شاطئ الراحة المرتبة الثامنة بأسعار تبدأ من 80 ألفاً، وتبدأ الأسعار في جزيرة السعديات، ومشروعي بوابة الشرق ببني ياس، ومرسى البطين بمنطقة البطين، من 85 ألفاً، وفي المرتبة العاشرة تأتي جزيرة ياس والتي توفر شققاً ذات غرفتين وصالة، بمشروع «أنسام» بأسعار تبدأ من 110 آلاف.

وبينما تتوفر شقق ذات غرفتين وصالة بأسعار أقل من هذه المعدلات بمختلف المناطق نتيجة تدنى مواصفاتها، ترتفع أسعار بعض الوحدات ذات المواصفات والخدمات المتميزة والمساحات الكبيرة، لأضعاف الأسعار المحددة، كبداية لقيمة الإيجار بالمناطق المختلفة.

كما تتوفر مناطق أخرى ومشاريع توفر وحدات سكنية بأسعار تنافسية، بيد أنها لا تضم عدداً كبيراً من الشقق، ما يقلص من تأثيرها على السوق.

جذب المستأجرين

إلى ذلك، قال عمران الخوري رئيس مجلس إدارة شركة أريكا لإدارة العقارات: إن السنوات الأخيرة شهدت تصحيحاً في أسعار الإيجارات ببعض المشاريع والمناطق، وهو ما انعكس على زيادة اهتمام المستأجرين بهذه المناطق.

وسجلت إيجارات الشقق والفلل بأبوظبي انخفاضاً بنسبة 7% و4% على التوالي خلال عام 2019، مقارنة بالعام 2018، بسبب زيادة المعروض، بحسب تقرير صادر عن شركة استيكو مؤخراً، متوقعاً أن يواصل ملاك الوحدات السكنية والتجارية تقديم أسعار مخفضة وحوافز وشروط دفع مرنة لجذب المستأجرين خلال العام الحالي.

وبحسب التقرير، يبلغ متوسط تأجير الشقق العادية ذات الغرفتين بوسط أبوظبي نحو 66 ألف درهم سنوياً، وفي منطقة الكورنيش 81 ألفاً، وفي الخالدية والبطين 74 ألفاً، وفي الريف 70 ألفاً، وفي مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد 72 ألف درهم سنوياً.

فيما يبلغ متوسط تأجير الشقق الفاخرة ذات الغرفتين بوسط أبوظبي نحو 103 آلاف درهم سنوياً، وفي منطقة الكورنيش والخالدية والبطين 105 آلاف درهم، كما يبلغ متوسط إيجار الشقق ذات الغرفتين في مشروع المارينا سكوير بجزيرة الريم 99 ألفاً، وفي شمس أبوظبي بالريم 105 آلاف درهم، وفي شاطئ الراحة 123 ألفاً، وشاطئ السعديات 138 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.

وأكد الخوري أن تصحيح الأسعار، لاسيما بالمشاريع الجديدة، يجذب المزيد من العملاء، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية، ومواصفات متميزة وخدمات ومرافق متنوعة.

تنقلات المستأجرين

إلى ذلك، أكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن هناك حركة تنقلات واسعة للمستأجرين في أبوظبي، في ظل تنوع الخيارات أمام العملاء، مع توالي تسليم العديد من المشاريع الجديدة وتطوير مناطق جديدة، تضم خدمات متميزة ومرافق متنوعة.

وأكد الشيباني أن تصحيح الأسعار أسهم في إعادة ترتيب أوليات المستأجرين، لاسيما بالمشاريع الجديدة التي شهدت تصحيحاً سعرياً بمعدلات مغرية، لتوفر أحياناً وحدات بأسعار تقل عن المناطق التقليدية وسط أبوظبي.

وأظهر سوق العقارات في أبوظبي مؤشرات تدل على مواصلة مرحلة التصحيح، بعد فترة شهدت انخفاض قيمة رأس المال السوقي وتراجع معدلات الإيجار، بحسب تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس مؤخراً.

وأكد التقرير أن الانخفاض الهامشي في أسعار الوحدات السكنية ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع من 2019 أدى إلى تجدد الثقة والتفاؤل في سوق العقارات، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 1% فقط، فيما تراجعت أسعار الشقق بواقع 2%، كما شهد سوق الإيجار هبوطاً طفيفاً بنسبة 2% لمعدلات إيجار الفلل، مقابل 1% للشقق السكنية في الربع الرابع.