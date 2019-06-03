تطبيقات "جوجل" متاحة على أجهزة "هواوي" في الإمارات

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنها تواصلت مع شركة هواوي، وعقدت اجتماعات عدة مع الشركة لبحث الأمور المستجدة، وذلك في أعقاب التطورات العالمية المتعلقة بالشركة، والتحديات التي تواجه العلاقة بينها وبين شركة جوجل الأميركية، والانعكاسات المحتملة على الواقع المحلي في دولة الإمارات.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أمس، أن «هواوي أكدت أن كافة أجهزة هواوي المتداولة في السوق المحلية، بما في ذلك المخزون غير المباع لن تتأثر بالتطورات الأخيرة، وأن جميع التطبيقات الخاصة بشركة جوجل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية على نظام التشغيل ستكون متاحة بلا أي تغيير».

وأكدت «هواوي» التزامها الكامل بميثاق علاقة المتعاملين وتوفير خدماتها للأجهزة التي تم بيعها في دولة الإمارات.

من جانب آخر، أكدت الهيئة على ضرورة التزام مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بحفظ حقوق المستهلكين وتوفير الخدمات الضرورية وبصورة متكاملة، وبما يضمن استقرار سوق أجهزة الاتصالات في الدولة.