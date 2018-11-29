في دبي.. تطبيق جديد لتوصيل الوقود إلى المستخدمين

تطبيق جديد لتوصل الوقود إلى المستخدمين في دبي

إذا كنت تحتاج إلى تعبئة خزان سيارتك بالوقود ولكنك لا ترغب بالوقوف لوقت طويل في المحطات، يوفر لك تطبيق جديد في دبي فرصة تسليم الوقود إلى المكان الذي تريد.

ويطلق على التطبيق الجديد اسم CAFU، حيث يمكن للسائقين التسجيل فيه، ثم تحديد موقع سياراتهم إما عن طريق إسقاط دبوس على الخريطة أو إدخال عنوانك يدويا.

وبعد ذلك، حدد مقدار الوقود الذي تحتاجه وجدولة وقت التسليم، سواء كنت بحاجة إلى الوقود على الفور، أو ترغب في حجز وقت التسليم في وقت لاحق من اليوم.

ويمكنك طلب وقود بقيمة 40 درهمًا على الأقل وصولًا إلى تعبئة الخزان بالكامل، مع فترات تسليم من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل يوميًا، بحسب موقع واتس أون.

ويمكنك إدخال تفاصيل بطاقتك داخل التطبيق، ثم يمكنك اختيار إما رسوم توصيل لمرة واحدة بقيمة 18 درهمًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، أو اختيار رسوم شهرية لعمليات تسليم غير محدودة مقابل 45 درهمًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

ونظرًا لأن التطبيق جديد نسبيًا، فإنه يقدم حاليًا عرضًا جديدًا يمكنك من خلاله عند الاشتراك الحصول على أول عملية تسليم والاشتراك في الشهر الأول مجانًا، وبالتالي لا توجد رسوم توصيل للشهر الأول

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