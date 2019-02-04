في دبي... تطبيق لاستئجار سيارة مرسيدس بالدقيقة!

تطبيق لاستئجار سيارة مرسيدس بالدقيقة في دبي

أطلق تطبيق Udrive لتأجير السيارات سيارة مرسيدس بنز A250 وفورد موستانج كجزء من خدمة سيارات premiuum، حيث يكلف استئجار هذه السيارات 70 فلسًا في الدقيقة.

وإذا كنت تخطط لاستجئار إحدى هذه السيارات طوال اليوم، فسيكلفك ذلك 279 درهم، وستحصل على بدل أميال قدره 200 كم في 24 ساعة، وسيكلفك 1 درهم لكل كيلومتر بعد ذلك.

وهناك قائمة من السيارات الأخرى التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك نيسان صني، كيا بيكانتو، فورد إكو سبورت وغيرها الكثير التي تكلف 60 فلسًا للدقيقة أو 144 درهماً في اليوم.

وتقدم قيادة Udrive قائمة من المزايا، بما في ذلك الوقود المجاني من محطات EPCCO ومحطات أدنوك، والتأمين المجاني، ومواقف مجانية للسيارات في مواقف سيارات هيئة الطرق والمواصلات.

وتوفر Udrive التي تم تطويرها كخدمة هاتف ذكي خدمات تأجير سيارات بأسعار معقولة في دبي منذ يناير 2017 – كما أطلقت في الشارقة العام الماضي. كما أضافت الشركة 200 سيارة إلى أسطولها لتأجير السيارات الذكية في سبتمبر 2018، لتضاعف العدد الإجمالي إلى 400 سيارة، بحسب موقع تايم أوت دبي.

ومع زيادة السيارات، تتضمن مجموعة السيارات طرازات حديثة وفاخرة، بما في ذلك سيارة إنفينيتي Q50 ، MINI، نيسان تيدا وغيرها الكثير.

ولاستئجار سيارة، سيحتاج السائقون أولاً إلى التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية ورخصة القيادة وبطاقة الائتمان وصورة شخصية. وبمجرد الانتهاء من ذلك ، كل ما عليك القيام به هو القفز في السيارة التي تختارها باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) على الجهاز في السيارة. وبعد الوصول إلى وجهتك، كل ما عليك فعله هو قفل السيارة من خلال التطبيق ثم إعادة توجيه الفاتورة.

لمزيد من المعلومات، الاتصال على: 800837483 أول زيارة الموقع الإلكتروني: udrive.ae

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