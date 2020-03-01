تطبيق ” همسات” من رولز رويس يساعد التواصل بين مالكي السيارات الجديدة فقط

أطلقت العلامة التجارية البريطانية الفاخرة “رولز رويس”، تطبيق “Whispers” أو “همسات”، وهو تطبيق يشبه وسائل التواصل الاجتماعي متاح فقط لمالكي سيارات Rolls-Royce الجديدة.

ويمكن اعتبار التطبيق شبكة تواصل اجتماعي حصرية لأثرياء العالم المالكين لرولزرويس من نجوم المجتمع ورجال الأعمال وحاملي المناصب العليا، مع تسمية التطبيق بـ“همسات”.



وقال تورستين مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس موتور كارز، في بيان صحفي: “يقدم Whispers تجارب ومنتجات نادرة ومرغوبة، وكنوز ومعاينات Rolls-Royce الحصرية التي يتم تنسيقها بواسطة Rolls-Royce وتوصيلها مباشرة إلى عملائها في العالم.

وقالت الشركة، أنها قامت بتطوير Whispers لتسهيل التواصل بين هذه المجموعة النادرة من الأشخاص حول العالم، حيث أنه يسمح لملاك رولزرويس بمشاركة اهتماماتهم وممتلكاتهم النادرة وأسلوب تفكيرهم، كما أنه يسمح لهم بالتواصل مع المدير التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومشاركة أفكارهم مع الشركة مباشرة.

يُذكر أن رولزرويس أطلقت التطبيق بشكل اختباري منذ عامين بين فئة محدودة، والآن أطلقته لجميع ملاكها بعد ردود فعل إيجابية في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.