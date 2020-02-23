هيونداي موتور تتعاون مع شركة "كانو" Canoo الأميركية لتطور منصة متكاملة للسيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة هيونداي موتورز عن تعاقدها مع شركة "كانو" Canoo الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، لتطوير منصة مركبة كهربائية (EV) تعتمد على تصميم القاعدة الرئيسية للمركبة، أو ما يعرف بلوح التزلج، المملوكة لشركة كانو، وذلك للاستخدام في السيارات التي تصنعها هيونداي مستقبلاً.

بمقتضى هذا التعاون؛ تقوم شركة كانو بتقديم خدمات هندسية للمساعدة في تطوير منصة متكاملة تعمل بالكهرباء قابلة للاستخدام والتطوير من قبل هيونداي وحسب مواصفاتها.

ومن جهتها، تتوقع هيونداي أن تسهم هذه المنصة في تسهيل عملية تطويرها للمركبات الكهربائية، فضلا عن خفض التكلفة لتصبح هذه المركبات تنافسية السعر، بدءًا من المركبات الكهربائية الصغيرة الحجم (EVs) إلى المركبة المدمجة المتعددة الأغراض المستقلة (PBV) التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.



وتقدم شركة كانو، ومقرها في لوس أنجلوس وتتخصص في توفير مكونات المركبات الكهربائية EVs من خلال خدمة الاشتراك فقط، منصة للتزلج (القاعدة الرئيسية) تشتمل على أهم مكونات المركبة، مع التركيز القوي على التكامل الوظيفي لهذه المكونات مع أي مركبة، مما يعني أنه يمكنه القيام بأكبر عدد ممكن من الوظائف.

وحرص التصميم على التقليل من حجم لوح التزلج ووزنه وإجمالي عدد أجزائه، مما يوفر مساحة أكبر في المقصورة الداخلية للمركبة، ويخفض من قيمة تكلفة المركبة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن لوح التزلج الذي صممته كانو عبارة عن وحدة قائمة بذاتها يمكنه الاستخدام مع أي تصميم للمقصورة.

وتتوقع هيونداي أن وجود منصة قابلة للتكييف بالكامل مع أي تصميم كالذي طورته شركة كانو، سوف يسهم في إحداث عملية توحيد وتطوير مركباتها الكهربائية، بالإضافة إلى تبسيط خط تجميع المركبات كذلك، والتي ستؤدي بدورها إلى تقليل التكلفة أمام المستهلكين، والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المتغيرة وتفضيلات العملاء.

تضاعف هيونداي موتورز من استثماراتها، بعد هذا التعاون، لتصل إلى 87 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، بما يعزز نمو أعمالها في المستقبل، وكجزء من هذه الحملة، تخطط هيونداي لاستثمار 52 مليار دولار في التقنيات المستقبلية المتطورة حتى عام 2025، كما تهدف لأن تشكل المركبات الصديقة للبيئة 25% من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2025.



وقال ألبرت بيرمان، رئيس قسم الأبحاث والتطوير، في مجموعة هيونداي موتور: "أعجبتنا السرعة والكفاءة التي طورت بها شركة كانو منصة EV المبتكرة، وستكون شريكنا الهندسي في رحلتنا التي نهدف بها لأن نصبح رواد صناعة التنقل المستقبلية، وسنتعاون مع كانو لتطوير مفهوم المنصة الفعّالة".

وصرح أولريش كرانز، المسؤول عن شركة كانو: "نجتهد لتطوير سيارة كهربائية جديدة، ونعتبر أن الشراكة مع شركة عالمية مثل هيونداي منعطف مهم لشركتنا الناشئة".