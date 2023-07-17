تطبيق Pokémon Sleep.. يُساعدك على نوم أفضل

Pokémon Sleep تطبيق قادم سيساعد عشاق الشخصية الخيالية بوكيمون في الحصول على نوعية نوم أفضل، سيتم تطوير التطبيق بواسطة Select Jump وسيعمل في Sync مع جهاز Pokémon Go Plus + الجديد من Niantic لتتبع نوم المستخدمين بدلاً من وضع هواتفهم بجوارهم مما يسبب لهم القلق.

سيحصل عشاق البوكيمون على Snorlax "سنورلاكس" الخاص بهم لمساعدتهم على نوم أفضل، وسنورلاكس هو شخصية من شخصيات البوكيمون ومشهورة بالكسل وكثرة النوم.



تطبيق Pokémon Sleep

يتشابه تطبيق بوكيمون مع تطبيقات النوم الأخرى، ويعتمد على تتبع الحركة والصوت من أجل فهم كيفية نوم المستخدم، كلما استغرق المستخدم فترة أطول في النوم يتمكن من جمع عدد أكبر من البوكيمون ويمكن وضع التطبيق بجوار السرير بدلًا من الهاتف.

من المتوقع إطلاق Pokémon Sleep على متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play للمستخدمين الموجودين في أستراليا ونيوزيلندا وكندا وأمريكا اللاتينية، على ان يتم إطلاقه في بقية الدول لاحقًا.

حتى هذه اللحظة، لا يوجد تاريخ رسمي لإصدار التطبيق، إلا أن العديد من الترجيحات تشير إلى وصوله للمتاجر خلال هذا الشهر.

نوم أفضل .. بوكيمونات أكثر

بحسب الموقع التقني Kotaku سيتمكن المستخدم من جمع "بوكيمونات" أكثر كلما حصل على نوم أفضل، وهذه البوكيمونات تعتبر مهمة في عدد من الألعاب المميزة مثل Arceus و Scarlet و Violet.

وطرحت القناة الرسمية للتطبيق عبر يوتيوب الأعلان الأول الرسمي الخاص به، الذي كشف عن طريقة استخدامه، واستغلال شخصيات بوكيمون الشهيرة لمساعدة المستخدمين على النوم بشكل أفضل.



