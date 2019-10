تعافي السندات الأمريكية يقود إلى ارتداد عوائد الصكوك السعودية في تداولات السوق الثانوية

يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" Yield to Maturity (YTM)، ذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.

Via SyndiGate.info



Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.