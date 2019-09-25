تعاون مصري مغربي في مجال التأمين

دعت الفيدرالية المغربية للتأمين نظيرتها المصرية للتدخل لحل مشكلة تأخر حصول فرع مغربي في القاهرة على ترخيص الممارسة.

جاءت هذه الدعوة على لسان رشيد بادو، المدير العام للفيدرالية المغربية للتأمين في سياق توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين على هامش انعقاد الدورة 26 للاتحاد الأفريقي - الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين الذي يختتم أشغاله اليوم بمراكش، بمشاركة أزيد من 1000 من مديري ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وقال علاء زهير، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال حفل التوقيع على اتفاقية التعاون، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين قطاعي التأمينات المصري والمغربي ومن خلالها العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الاتفاقية تهم تبادل الخبرات والتجارب والتكوين، في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار بشير بادو، المدير العام لفيدرالية التأمينات المغربية، إلى أن هذه الاتفاقية جاءت في حينها. وأشاد بادو بقطاع التأمين المصري ومكانته على المستوى الإقليمي.

ولفت بادو إلى أن شركة تأمين مغربية فتحت فرعاً في القاهرة غير أنها ما زالت تنتظر أن تحصل على الترخيص من أجل افتتاح هذا المقر تجارياً ورسمياً.

وعبر بادو عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق بادرة لتسريع افتتاح هذا الفرع.

وعقد الاتحاد الأفريقي والآسيوي للتأمين مؤتمره الـ26 بمراكش خلال الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، حول موضوع العراقيل التي تواجهها شركات التأمين الأفريقية - الآسيوية في أسواق المنطقة.