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تعثر تعافي مصانع منطقة اليورو في يناير لكنه لا يزال قويا

منشور 01 شباط / فبراير 2021 - 11:48
تعثر تعافي مصانع منطقة اليورو في يناير لكنه لا يزال قويا
انخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.8 في يناير كانون الثاني من 55.2 في ديسمبر كانون الأول
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أظهر مسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في بداية العام، لكن وتيرته اعتراها الضعف مقارنة مع ديسمبر كانون الأول إذ تضرر النشاط بفعل تجدد إجراءات العزل العام في أنحاء القارة الأوروبية بجانب نقص الإمدادات.

أظهر مسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في بداية العام، لكن وتيرته اعتراها الضعف مقارنة مع ديسمبر كانون الأول إذ تضرر النشاط بفعل تجدد إجراءات العزل العام في أنحاء القارة الأوروبية بجانب نقص الإمدادات.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في أوروبا، أجبرت الدول أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على التكتل على التوقف عن العمل، تاركة التصنيع لدعم الاقتصاد إذ ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.

هذا وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.8 في يناير كانون الثاني من 55.2 في ديسمبر كانون الأول، لكنه زاد قليلا عن التقدير الأولي عند 54.7.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء ويعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.6 من 56.3. لكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي ظل احتمال أن تظل صناعة الخدمات متوقفة لبعض الوقت، فإن التوقعات الاقتصادية للكتلة لا تزال قاتمة وسيستغرق الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى عامين للوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

هذا وأدت القيود إلى انخفاض مؤشر فرعي يقيس أوقات التسليم إلى 31.6 من 34.4، مما يشير إلى أن المصانع تواجه صعوبات للحصول على المواد الخام التي تحتاجها. وانخفض هذا المؤشر مرة واحدة فقط منذ بدء المسح في منتصف عام 1997 وكان ذلك في ذروة الوباء العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


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