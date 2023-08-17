تعرفوا على موعد مزاد السيارات الأثرية لدار Gooding & Company - وأبرز المعروضات

كشفت دار المزادات Gooding & Company عن نيتها إقامة مزاد علني للسيارات الأثرية خلال شهر سبتمبر المقبل، يضم مجموعة فخمة من السيارات الأثرية.

مسابقة الأناقة للسيارات Concours of Elegance من Gooding & Company

أعلنت دار المزادات الشهيرة عن احتفالية مميزة للسيارات وهي مسابقة الأناقة للسيارات Concours of Elegance كاشفة إنها ستقام في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن المفرر أن يضم المزاد مجموعة من السيارات الأثرية البريطانية ومن بينها:

سيارة بنتلي 1931:

وهي واحدة من 100 سيارة تم صناعتها بمحرك من 6 6 أسطوانات سعة 8 لترات، وكانت هذه السيارة تعتبر الأسرع بين العديد من السيارات في سنة صنعها 1931 ومن المتوقع ان تباع هذه السيارة في المزاد بسعر يتراوح ما بين 1.0 مليون دولار إلى ما يقارب الـ 1.6 مليون دولار تقريبا.

جاكوار E-Type 1961:

اشتهرت هذه السيارة بشكل كبير بعد أن حقق من خلالها المتسابق غراهام هيل فوزًا كبيرًا في سباق Oulton Park الذي اقيم في نفس عام صناعتها 1961.

وأعاد فريق CMC ترميم هذه السيارة، ومن المتوقع ان تباع بسعر يتراوح ما بين مليون دولار و1.5 مليون دولار.

سيارة أستون مارتن DB2/4 l موديل 1954:

صٌنعت هذه السيارة خصيصًا للملياردير ستانلي أرنولت، وتم تطوير هذه السيارة على يد فرانكو سكاليوني، وتعتبر قطعة فريدة من نوعها حيث لا يوجد أي نموذج آخر من أستون مارتن يشبهها، ومن المتوقع ان تباع هذه السيارة بسعر يتراوح ما بين 1.5 مليون و2.3 مليون دولار تقريبا.

سيارة أستون مارتن Strasbourg 1922:

هذه السيارة هي نسخة خاصة، وجاءت مع محرك بسعة بسعة 1.5 لتر، واستخدمت في السباقات الدولية التابعة للشركة عام 1922، وحققت هذه السيارة المركز الخامس في السباق.

ظلت ملكية هذه السيارة مع العائلة نفسها طيلة 70 عامًا ومن المتوقع أن تباع بسعر يتراوح ما بين 506 آلاف دولار و759 ألف دولار.