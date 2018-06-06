في الإمارات... سيارة رياضية معدلة تشارك في سباق عالمي

سيارة رياضية معدلة في الإمارات تشارك في سباق عالمي

كشفت “جنارليلي”، إحدى شركات السيارات الرياضية في الإمارات، النقاب عن سيارتها الرسمية لسلسة “بايكس بيك انترناشيونال هيل كليمب” في دبي.

ونشرت صحيفة ذا ناشيونال مجموعة من الصور تلقي نظرة خاطفة على النسخة الجديدة من السيارة ذات المقعدين اللافتة للنظر.

وقد تم تطوير السيارة، التي تعتمد على طراز Jannarelly’s Design-1، بالتوازي مع شركة PureDrive التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي شوهدت للمرة الأخيرة في فيلم Salman Khan Race 3، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

السباق الذي ستشارك فيه السيارة هو واحد من الأقدم في الولايات المتحدة، ويجري هذا العام في ولاية كولورادو يوم 24 يونيو.

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