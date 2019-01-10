تعرف على أفضل مسابح المطارات حول العالم (صور)

توفر المسابح التي تقع داخل فنادق المطار، أو بالقرب من صالات المسافرين فرصة للمسافرين للاستمتاع بوقتهم في ممارسة السباحة أثناء انتظارهم لطائراتهم

تعرف بعض المطارات بتقديم خدمات كثيرة للمسافرين إضافة إلى مراكز التسوق والمطاعم، مثل حمامات السباحة والمراكز الصحية.

وتوفر المسابح التي تقع داخل فنادق المطار، أو بالقرب من صالات المسافرين فرصة للمسافرين للاستمتاع بوقتهم في ممارسة السباحة أثناء انتظارهم لطائراتهم.

فيما يلي قائمة بأفضل أحواض السباحة التي تقع داخل المطارات حول العالم، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- مطار بونتا كانا الدولي، الدومينيكان



تتميز صالة كبار الشخصيات في المبنى B في مطار بونتا كانا الدولي في جمهورية الدومينيكان بوجود مسبح في الهواء الطلق، وتراس مع إطلالات رائعة على المدرج. وتبلغ تكلفة الدخول إلى المسبح 50 دولاراً للسخص الواحد.

2- فندق مطار أورلاندو، الولايات المتحدة



يحتوي فندق مطار أورلاندو على مسبح كبير في الهواء الطلق مع إطلالة على المدرج، ويحيط بمنطقة المسبح تراس مشمس، وصالة مظللة، ويفتتح المسبح أبوابه أمام الضيوف ابتداء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 11 مساء. وتبلغ تكلفة الدخول إلى المسبح 109 دولار للشخص الواحد.

3- فندق مطار ديترويت، الولايات المتحدة



يحتوي الفندق على مسبح داخلي مدفأ، مع نوافذ كبيرة، توفر إطلالات على المدرج. ويقع المسبح في الطابق الثاني من الفندق بجانب صالة الرياضة، ويفتح أبوابه من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 11 مساء. ولا تتجاوز تكلفة الدخول إلى المسبح 15 دولاراً أمريكياً.

4- فندق أيروتيل، ستغافورة

يضم الفندق مسبحاً على السطح، وحوض استحمام ساخن وبارد بجانب المسبح، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بمرافق المسبح أثناء انتظارهم للرحلات. وتبلغ تكلفة الدخول إلى المسبح الذي يفتتح أبوابه منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، 15 دولاراً للشخص الواحد.

5- فندق مطار نوفوتيل، بانكوك، تايلند

يقع على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من منطقة الصالة الرئيسية للمطار. ويوفر الفندق العديد من المرافق الحيوية بما في ذلك ثمانية مطاعم وسبا، ومركز للياقة البدنية، وغرفة ساونا، ومسبح فاخر تحيط به الحدائق الاستوائية. ويفتتح أبوابه منذ الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء، وتبلغ تكلفة الدخول إليه 25 دولاراً أمريكياً.

6- فندق مطار غوانزهو، الصين



يقع الفندق في قلب المطار على بعد 15 ثانية سيراً على الأقدام من صالة المغادرة، ويحتوي على مئات الغرف وثلاثة مطاعم ومسبح كبير.

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