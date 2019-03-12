الإمارات: تعرف على أكبر منصة لتأجير السيارات على الإنترنت

يمكنك استئجار سيارة شيفروليه سبارك الصغيرة مقابل 1.200 درهم شهريًا أو استئجار سيارة سوبر لامبورغيني أوروس 2019 مقابل 7000 درهم في اليوم، وكل شيء بينهما. والحجوزات مفتوحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

تعد OneClickDrive.com أول وأكبر سوق عبر الإنترنت في الإمارات لتأجير السيارات وكمستخدم، يمكنك الاختيار بين 700 سيارة من 50 شركة لتأجير السيارات في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان.

ويمكنك استئجار سيارة شيفروليه سبارك الصغيرة مقابل 1.200 درهم شهريًا أو استئجار سيارة سوبر لامبورغيني أوروس 2019 مقابل 7000 درهم في اليوم، وكل شيء بينهما. والحجوزات مفتوحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفقًا لـGoogle Analytics، قضى أكثر من 40.000 مستخدم ما متوسطه أربع دقائق و 18 ثانية على OneClickDrive.com في فبراير. وتشمل ملفات تعريف المستخدمين سكان دولة الإمارات والشركات والسياح الذين يخططون لرحلة إلى الإمارات من جميع أنحاء العالم.

أسعار تأجير السيارات تشمل التأمين الأساسي وفقا لقانون هيئة الطرق والمواصلات. و 5 في المائة ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، يلزم إيداع مبلغ تأمين قابل للاسترداد يتراوح بين 1000 درهم و 10000 درهم اعتمادًا على نوع السيارة، بحسب غلف نيوز.

والحصول على أفضل صفقة لتأجير السيارات أمر سهل: تفضل بزيارة OneClickDrive.com، وابحث عن الفلتر بناءً على ميزانيتك ومتطلباتك. وبعد مقارنة خياراتك ووضع قائمة مختصرة لها، من السهل الاتصال بالمزود لوضع اللمسات الأخيرة على السعر وحجز السيارة مباشرة. ويمكنك أيضًا طلب تسليم السيارة المستأجرة في الوقت المفضل لديك إلى منزلك.

وسواء كنت تريد استئجار سيارة اقتصادية أو رياضية، توفر OneClickDrive.com منصة آمنة وموثوقة، ويمكنك حتى حجز سيارة فاخرة بسائق على مدار الساعة أو النقل من المطار أو النقل من نقطة إلى نقطة أو سائق لسيارتك.

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